وزير الأوقاف: ما يحدث في العاصمة الإدارية نقلة حضارية بكل ما تعنيه الكلمة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن هناك اتفاقا على مقولة: الدين لله والوطن للجميع فالعمل الإنسانى المتعلق بالجانب الطبى أو الخيرى أو غيره فهو للمصريين جميعا، مؤكدا أن هناك مشاركة إنجيلية فى مشروع صكوك الأوقاف، مشيرا إلى أن وزارة التضامن هى التى تتولى التوزيع.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر نحو سلام مجتمعى الدين ورسالة السلام الذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية، أنه يوجه الشكر للطائفة الإنجيلية على التنظيم الجيد للمؤتمر السنوى للهيئة، مشيرا إلى أنه كان فى جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة فالجولة فيها أفضل بكثير من رؤيتها فى التلفاز وما يحدث فى العاصمة الإدارية لم أراه فى أى دولة فى العالم من اختيار الموقع وسارية العلم والتنظيم والترتيب نقله حضارية بكل ما تعنيه الكلمة.

وتابع أنه كان فى جولة فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أيضا اليوم، مشيرا إلى مصر تنتقل نقله لنا أن نفتخر بها بما نراه فى العلمين والمدن الجديدة، مضيفا أن الأزمات التى تحدث فى العالم فهى إلى زوال إن شاء الله.

وتجرى فعاليات مؤتمر منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت عنوان نحو سلام مجتمعي: الدين ورسالة السلام.

وتدور الجلسة الأولى عن دور الدين فى صناعة السلام المحلي والدولى بحضور الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف والعميد الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وذلك تحت رعاية الدكتور القس: اندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ويدير إدارة الجلسة الكاتب الصحفى حمدي رزق.