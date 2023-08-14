مشرف الزمالك ينسحب من خوض انتخابات رابطة الأندية

انسحب أمير مرتضى مشرف عام الزمالك من خوض انتخابات رابطة الأندية المحترفة، وذلك ممثلا عن النادي الأبيض، بعدما قام مجلس الزمالك بترشيحه.

وتراجَع أمير مرتضي خوض الانتخابات بعدما تلقى هجوما كبير ورفضا من بعض الأندية من ترشحه؛ وذلك لتوليه منصب مدير الكرة بالزمالك، وانشغاله بمهنة المحاماة أيضا.

ويعود لاعبو الزمالك للمشاركة في التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وذلك استعدادا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الزمالك في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحصل لاعبو الأبيض حاليا على راحة سلبية من التدريبات لتجنب تعرضهم للإرهاق بعد موسم شاق وطويل.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.