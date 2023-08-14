مدرب الزمالك يحدد موقف محمود علاء مع الفريق قبل بدء معسكر الإعداد

يحدد الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، الموقف النهائي لمحمود علاء من الاستمرار للفريق، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة .

وعاد محمود علاء للزمالك بعد انتهاء إعارته لفريق الاتحاد السكندري، وعانى اللاعب من إصابة مؤخرا، على أن يقوم أوسوريو بتحديد مصيره في الأيام المقبلة سواء باستمراره للحاجه الفنية لخدماته، أو خروجه للإعارة مرة أخرى .

ويتواجد في خط دفاع الزمالك حاليا كل من، محمود الونش، وحسام عبدالمجيد، ومصطفي الزناري، ومحمد عبدالغني، وحال استمرار علاء سيكون المدافع الخامس .

ويعود لاعبو الزمالك للمشاركة في التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وذلك استعدادا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الزمالك في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحصل لاعبو الأبيض حاليا على راحة سلبية من التدريبات لتجنب تعرضهم للإرهاق بعد موسم شاق وطويل.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.