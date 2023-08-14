محافظ القليوبية يفتتح 11 مشروعا خدميا بتكلفة 902.8 مليون جنيه فى مدينة طوخ

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، 11 مشروعا خدميا في قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية بمركز ومدينة طوخ، بتكلفة إجمالية بلغت 902.8 مليون جنيه.

بدأ المحافظ، جولته بمتابعة قطاع الصحة، حيث تفقد مستشفى طوخ المركزي، بتكلفة 308 مليون جنيه، موضحًا أن نسبة تنفيذ الأعمال الإجمالية بلغت حوالي 85%، وجرى الانتهاء من أعمال المبنى الخارجي بنسبة 90%، والانتهاء من المرافق الداخلية (الصرف الصحي والكهرباء) بنسبة 90%.

وأكد الهجان، أن عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بقطاع الصحة بلغ 35 مشروع بتكلفة 3.050.8 مليار جنيه.

ثم استكمل "الهجان" جولته بقطاع الأبنية التعليمية، حيث افتتح مدرسة بلتان للتعليم الأساسي والتي جرى إنشاؤها بمبلغ 6.6 مليون جنيه.

كما افتتح المحافظ توسع مدرسة عرب الغديري للتعليم الأساسي وبلغت تكلفة توسعة المدرسة إلى 3.3 مليون جنيه، وافتتح أيضا توسعات مدرسة الحصة الابتدائية، وسيتم إدخال المدرسة العام المقبل مع العام الدراسي، كما افتتح مدرسة أجهور الكبرى للتعليم الأساسي، والتي يتم إنشاؤها بتكلفة إجمالية 5.5 مليون جنيه.

كما تفقد محافظ القليوبية أعمال مدرسة الشهيد رضا محمد عبد الخالق (إحلال جزئي)، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال حتى الآن 70%، موجهًا بدفع الأعمال للانتهاء منها وإدخالها الخدمة بداية العام الدراسي الجديد.

وفي قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب توجه محافظ القليوبية، لمتابعة أعمال توسعات محطة معالجة وتنقية إمياي، وتفقد محطة صرف صحي السيفا، ومحطة صرف صحي برشوم

كما تفقد المحافظ أيضا مشروع صرف صحي كومبتين والذي يخدم قرية كومبتين وكفر الفقهاء وعزبة الباجور، بالإضافة إلى تفقد توسعات محطة معالجة كومبتين بطاقة 5000 إلى 10000متر٣/يوم بتكلفة 110 مليون جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها وتسليمها من 2014 حتى 2022 في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قد بلغ 524 مشروعا بتكلفة إجمالية 10.240.526 مليار جنيه.

جولة المحافظ

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