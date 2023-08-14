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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوارديولا يفاجئ الجميع بقائمة السيتى فى نهائى السوبر الأوروبى

جوارديولا
جوارديولا
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أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، قائمة فريقه لمواجهة نظيره إشبيلية الإسبانى، فى  نهائي كأس السوبر الأوروبي، وذلك  يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "جورجيوس كارايسكاكيس".

ويخوض السيتي المباراة كونه بطلًا لدوري الأبطال الموسم الماضي، بينما توج إشبيلية بالدوري الأوروبي.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي كالتالي:
كايل ووكر، كالفين فيليبس، جون ستونز، ناثان آكي، ماتيو كوفاسيتش، إيرلينج هالاند، جاك غريليش، إيمريك لابورت، رودريجو، ستيفان أورتيجا مورينو، جوليان ألفاريز، سيرجيو جوميز، جوسكو جفارديول، مانويل أكانجي، إيدرسون، ماكسيمو بيروني، فيل فودين، أوسكار بوب، كول بالمر، ريكو لويس، جيمس ماكاتي.

وشهدت قائمة السيتيزنز غياب الثلاثي البلجيكي كيفين دي بروين، والبرتغالي برناردو سيلفا ومواطنه روبين دياز.

مانشستر سيتى جوارديولا إشبيلية كأس السوبر الأوروبى