عبدالرحيم علي وداليا عبدالرحيم يهنئان الإعلامي بشير حسن لرئاسته قناة cbc العامة

الإثنين 14/أغسطس/2023 - 07:04 م

هنأ الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، والكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس التحرير، الإعلامي بشير حسن على رئاسة قناة cbc العامة، مُتمنِّين له كل التوفيق والنجاح.

حيث أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قرارًا بتعيين الإعلامي بشير حسن رئيسًا لقناة cbc العامة.

وتولَّى بشير حسن منصب المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، وترأس من قبل تحرير قناة المحور وبرنامج "90 دقيقة" و"48 ساعة" و"مصر كل يوم"، ثم انتقل إلى قناة "ten" ليترأس تحرير برنامج "مساء القاهرة"، كما عمل في التلفزيون المصري، وقناة أبو ظبي، والرأي الكويتية.