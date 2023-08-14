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الإثنين 14 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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عبدالرحيم علي وداليا عبدالرحيم يهنئان الإعلامي بشير حسن لرئاسته قناة cbc العامة

عبدالرحيم على وداليا
عبدالرحيم على وداليا عبدالرحيم
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هنأ الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، والكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس التحرير، الإعلامي بشير حسن على رئاسة قناة cbc العامة، مُتمنِّين له كل التوفيق والنجاح.

حيث أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قرارًا بتعيين الإعلامي بشير حسن رئيسًا لقناة cbc العامة.

وتولَّى بشير حسن منصب المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، وترأس من قبل تحرير قناة المحور وبرنامج "90 دقيقة" و"48 ساعة" و"مصر كل يوم"، ثم انتقل إلى قناة "ten" ليترأس تحرير برنامج "مساء القاهرة"، كما عمل في التلفزيون المصري، وقناة أبو ظبي، والرأي الكويتية.

الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم الإعلامى بشير حسن cbc الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية