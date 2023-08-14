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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يطمئن على الحالة الصحية لوكيل وزارة التربية والتعليم

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، يرافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة الكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، الدكتور  محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم داخل مستشفي قنا العام للإطمئنان علي الحالة الصحية، حيث كان في استقباله الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب مدير المستشفي، وأسرة وكيل الوزارة.

قدم محافظ قنا باقة من الورد لوكيل وزارة التربية والتعليم، واطمئن من الطاقم الطبي علي حالتة الصحية، وذلك عقب إجرائه عملية مفاجئة لإستئصال المرارة والزائدة صباح اليوم، متمنيا الشفاء العاجل له، ووجه المحافظ بتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية لحين تماثله للشفاء.

كما قدم محافظ  قنا الشكر والتقدير  للفريق الطبي بالمستشفي، علي جهودهم في استقبال المرضي وتقديم الرعاية الطبية لهم، مؤكدا أن الكادر الطبي بالمستشفي يتميز بالكفاءة العالية، ولا يدخرون جهدا في رعاية المرضي.

أشرف الداودى محافظ قنا الشفاء العاجل القيادات التنفيذية عملية جراحية مستشفى قنا العام وكيل وزارة الصحة