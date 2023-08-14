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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

مصريات

المركز الأمريكي يختتم معسكر "المهارات الرقمية" حول تهديدات الذكاء الاصطناعي

المعسكر تناول كيفية محاربة المعلومات الخاطئة عبر شبكة الانترنت

معسكر المهارات الرقمية
معسكر المهارات الرقمية عبر الانترنت
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أعلن المركز الأمريكي بالقاهرة ACC، التابع لسفارة الولايات المتحدة، عن الانتهاء من معسكر المهارات الرقمية عبر الانترنت، والذي أتاح الفرصة لـ40 من صانعي المحتوى الشباب لمعرفة طرق إجراء تقييم نقدي للرسائل الإعلامية، وإنشاء محتوى خاص بهم، بمساعدة ممارسين إعلاميين محترفين وأساتذة جامعيين على مدار 14 يوما.

ووفق القائمين على المعسكر "تمكن المشاركون، من خلال 57 ساعة من الندوات وورش العمل، من إتقان مهارة إنشاء محتوى صوتي وفيديو متقدم وتوسيع نطاق رسائلهم العالمية، والتواصل مع الأفراد ذوي التفكير المماثل؛ بالإضافة إلى فهم مزايا ومخاطر الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام، وإيجاد طرق لمواجهة التحيز والتلاعب والمعلومات المضللة.

ووفق بيان صدر مع نهاية المعسكر، أنتج المشاركون 12 مشروع فيديو حول مواضيع متنوعة؛ بما فيهم دراسة سلوك المستهلك على وسائل التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي، وحقوق التأليف والنشر، والإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على اللغة.

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