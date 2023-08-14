الروبل الروسي يهبط لأدنى مستوى منذ بداية الحرب.. والبنك المركزي يخطط للتدخل

وصل الروبل الروسي اليوم الاثنين إلى أدنى قيمته منذ الأسابيع الأولى للحرب في أوكرانيا مع زيادة موسكو للإنفاق العسكري والعقوبات الغربية تؤثر على صادراتها من الطاقة.

وقد أدى ذلك إلى إعلان البنك المركزي الروسي أنه سيعقد اجتماعًا طارئًا غدا يوم الثلاثاء لمراجعة سعر الفائدة الرئيسي، مما يفتح إمكانية زيادة تكاليف الاقتراض التي من شأنها دعم الروبل المتراجع.

وتجاوزت العملة الروسية 101 روبل للدولار، لتستمر في انخفاض قيمتها بأكثر من 25٪ منذ بداية العام، لتصل إلى أدنى مستوى لها في 17 شهرًا تقريبًا. تعافى الروبل قليلًا بعد إعلان البنك المركزي.

وقد تم تحديد الاجتماع بعد أن ألقى المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين، مكسيم أوريشكين، باللوم على ضعف الروبل في "السياسة النقدية الفضفاضة" في مقال نشرته يوم الاثنين لوكالة الأنباء الحكومية تاس. وقال إن قوة الروبل في مصلحة الاقتصاد الروسي وأن العملة الضعيفة "تعقد إعادة الهيكلة الاقتصادية وتؤثر سلبًا على الدخل الحقيقي للناس".

وقال أوريشكين إن البنك المركزي الروسي لديه "جميع الأدوات اللازمة" لتحقيق الاستقرار في الوضع، وقال إنه يتوقع عودة الأمور إلى طبيعتها قريبًا.

وصرح نائب مدير البنك أليكسي زابوتكين للصحفيين يوم الجمعة، بأنه يلتزم بسعر الصرف العائم لأنه "يسمح للاقتصاد بالتكيف بشكل فعال مع الظروف الخارجية المتغيرة".

ويقول المحللون إن ضعف الروبل مدفوع بزيادة الإنفاق الدفاعي - مما أدى إلى ارتفاع الواردات - وهبوط الصادرات، لا سيما في قطاع النفط والغاز الطبيعي. استيراد المزيد وتصدير أقل يعني فائض تجاري أصغر، والذي عادة ما يؤثر على عملة البلد.

وقالت ألكسندرا بروكوبينكو، باحثة غير مقيمة في مركز كارنيجي روسيا أوراسيا ومسؤولة سابقة في البنك المركزي الروسي، إن الاقتصاد الروسي "يعمل الآن على أنواع مختلفة من أوامر الدولة المتعلقة بالحرب، مثل شركات النسيج والأدوية وصناعة الأغذية".

وقالت إن تحويل الاقتصاد بأكمله إلى قاعدة حرب لا يؤدي فقط إلى زيادة الواردات، بل يزيد أيضًا من احتمالية تفاقم التضخم.

وللمساعدة في تقليل هذا الاحتمال، قال البنك المركزي الأسبوع الماضي إنه سيتوقف عن شراء العملات الأجنبية في السوق المحلية حتى نهاية العام في محاولة لدعم الروبل وتقليل التقلبات.

وعادة ما تبيع روسيا العملات الأجنبية لمواجهة أي نقص في الإيرادات من صادرات النفط والغاز الطبيعي وتشتري العملة إذا كان لديها فائض.

كما أصدر البنك المركزي زيادة كبيرة بنسبة 1٪ في سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي، قائلًا إنه من المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع وأن انخفاض الروبل يزيد من المخاطر. تم التخطيط للاجتماع التالي لمناقشة سعر الفائدة الرئيسي في روسيا في 15 سبتمبر.

وبدا بعض الروس في موسكو يوم الاثنين قلقين بشأن ضعف العملة، حيث سترتفع الأسعار، مما يعني أن مستوى المعيشة سينخفض، وفي يناير، تم تداول الروبل عند حوالي 66 مقابل الدولار لكنه فقد حوالي ثلث قيمته في الأشهر اللاحقة.

بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022، انخفض الروبل إلى 130 مقابل الدولار، لكن البنك المركزي فرض ضوابط على رأس المال أدت إلى استقرار قيمته. بحلول الصيف الماضي، كان في نطاق 50-60 للدولار.