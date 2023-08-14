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الإثنين 14 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الهيئة القبطية الإنجيلية تعقد لقاء بعنوان “نحو سلام مجتمعي: الدين ورسالة السلام”.. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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بدأت منذ قليل فعاليات لقاء “نحو سلام مجتمعي: الدين ورسالة السلام” والذي يعقده منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت رعاية وحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، على مدار يومين، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بالعين السخنة.

ويأتي اللقاء انطلاقا من الدور المهم والمؤثر للخطاب الديني في دعم عملية بناء السلام، وتحقيق الاستقرار والتماسك المجتمعي.

ويشارك بحضور اللقاء عدد من قادة الفكر والبرلمانيين والأكاديميين والإعلاميين والقادة الدينيين.

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الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر العين السخنة القادة الدينيين سلام منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية نحو سلام مجتمعي