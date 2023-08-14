تايم لاين| عامان على حكم طالبان .. كيف آل الوضع في أفغانستان

منذ سقوط حكومة أشرف غني في أغسطس 2021، تولت حركة طالبان السلطة في أفغانستان للمرة الثانية في تاريخها. وقد وعدت الحركة بإنشاء نظام إسلامي شامل وعادل، وبالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان الأمن والاستقرار في البلاد. ومع ذلك، فإن الواقع على الأرض يظهر صورة مختلفة تماماً.
في عامين من حكم طالبان، شهدت أفغانستان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للنساء والأقليات، وانهيار اقتصادي حاد، وأزمات إنسانية وأمنية متفاقمة. وفي هذا التقرير، سنستعرض أبرز الأحداث والتحديات التي واجهت الشعب الأفغاني خلال فترة حكم طالبان.
- 15 أغسطس 2021 - زحف طالبان إلى كابول بينما يفر الرئيس أشرف غني المدعوم دوليًا من البلاد.
- 26 أغسطس 2021 - قتل انتحاريون ومسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية أكثر من 170 أفغانيا و 13 جنديا أمريكيا في هجوم على الحشود التي كانت تحاول إجلائها في مطار كابول.
- 23 مارس 2022 - في اليوم الذي تفتح فيه المدارس الثانوية ، تراجعت طالبان فجأة عن وعدها بالسماح للفتيات فوق الصف السادس بالذهاب إلى المدارس. يُطلب من الفتيات اللائي حضرن في اليوم الأول من الدراسة العودة إلى المنزل.
- 7 مايو 2022 - أصدرت جماعة فضيلة طالبان ونائب الوزارة أوامر بضرورة ارتداء النساء في الأماكن العامة لأردية شاملة وتغطية وجوههن باستثناء أعينهن. تنصحهم بالبقاء في المنزل ما لم يكن لديهم عمل مهم خارج المنزل.
- 22 يونيو 2022 - ضرب زلزال قوي منطقة نائية في شرق أفغانستان ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص. تكافح طالبان في جهود الإنقاذ ، مما يؤكد نقص الموارد والاعتماد على مجموعات الإغاثة.
- 31 يوليو 2022 - قتلت الولايات المتحدة زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة بطائرة بدون طيار على مخبأ في كابول حيث كان يقيم منذ شهور. ويتهم مسؤولون أميركيون طالبان بإيوائه في انتهاك لاتفاق الدوحة.
- 5 سبتمبر 2022 - أدى تفجير انتحاري لتنظيم الدولة الإسلامية إلى مقتل دبلوماسيين اثنين في السفارة الروسية في كابول ، في هجوم نادر على بعثة دبلوماسية أجنبية. وروسيا من بين الدول القليلة التي لديها سفارة عاملة في أفغانستان والأوروبية الوحيدة.
- 30 سبتمبر 2022 - مهاجم انتحاري يفجر مركزا تعليميا في منطقة شيعية بالعاصمة ، مما أسفر عن مقتل العشرات ، بمن فيهم المراهقون الذين يخضعون لامتحانات القبول بالجامعة.
- 10 نوفمبر 2022 - دخل حظر على الصعيد الوطني على النساء من استخدام الصالات الرياضية والحدائق حيز التنفيذ. لقد فرضت طالبان الحظر لأن النساء زُعم أنهن خالفن قواعد الفصل بين الجنسين أو لم يرتدين الحجاب أو الحجاب الإسلامي بشكل صحيح.
- 20 نوفمبر 2022 - قامت طالبان بجلد 19 شخصًا ، بمن فيهم زناة مزعومون ، في أول جلد علني منذ عودة حكم طالبان.
- 8 ديسمبر 2022 - أعدمت طالبان قاتلًا مُدانًا أمام مئات المتفرجين في أول إعدام علني منذ الاستيلاء على السلطة.
- 21 ديسمبر 2022 - منعت طالبان الطالبات من الالتحاق بالجامعة ، بعد أن حظرت بالفعل الفتيات من المدرسة الإعدادية والثانوية.
- 24 ديسمبر 2022 - منعت طالبان النساء الأفغانيات من العمل مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ، بعد استبعادهن بالفعل من معظم الوظائف.
- 9 مارس 2023 - تقول الأمم المتحدة إن أفغانستان أصبحت أكثر دولة قمعية في العالم للنساء والفتيات ، حيث تحرمهن فعليًا من جميع حقوقهن الأساسية.
- 6 أبريل 2023 - ينقل المتحدث باسم طالبان مكتبه من كابول إلى قندهار ، مسقط رأس الحركة الروحي وقاعدة المرشد الأعلى هبة الله أخوندزادة. إنها أوضح علامة حتى الآن على تحول القوة نحو الجنوب.
- 10 أبريل 2023 - حذرت الأمم المتحدة من أن عملياتها في أفغانستان لا تزال تعاني من نقص شديد في التمويل . وقالت سابقًا إن أفغانستان هي أقل عملياتها تمويلًا على مستوى العالم ، على الرغم من كونها أكبر أزمة إنسانية في العالم.
- 4 يوليو 2023 - أمرت طالبان بإغلاق صالونات التجميل لتقديمها خدمات غير إسلامية مثل تشكيل الحاجب. يؤثر القرار على ما يصل إلى 60 ألف سيدة أعمال ويزيد من تقييد أماكن لقاء النساء خارج المنزل.
- 19 يوليو 2023 - استخدمت طالبان مسدسات الصعق ضد النساء المحتجات على حظر على صالونات التجميل ، ورشوا المتظاهرين بالماء وأطلقوا النار في الهواء لتفريق الحشد.