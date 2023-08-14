تايم لاين| عامان على حكم طالبان .. كيف آل الوضع في أفغانستان

منذ سقوط حكومة أشرف غني في أغسطس 2021، تولت حركة طالبان السلطة في أفغانستان للمرة الثانية في تاريخها. وقد وعدت الحركة بإنشاء نظام إسلامي شامل وعادل، وبالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان الأمن والاستقرار في البلاد. ومع ذلك، فإن الواقع على الأرض يظهر صورة مختلفة تماماً.

في عامين من حكم طالبان، شهدت أفغانستان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة بالنسبة للنساء والأقليات، وانهيار اقتصادي حاد، وأزمات إنسانية وأمنية متفاقمة. وفي هذا التقرير، سنستعرض أبرز الأحداث والتحديات التي واجهت الشعب الأفغاني خلال فترة حكم طالبان.