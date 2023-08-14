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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يقدم عرض "الضعف" لمحمد شريف

محمد شريف
محمد شريف
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كشفت مصادر داخل النادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، قدم عرضًا بقيمة 15 مليون جنيه، لتجديد عقد محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويرغب محمد شريف في رفع راتبه من 8 ملايين جنيه إلى 15 مليون جنيه كفئة أولى داخل صفوف الفريق، وهو ما فعله النادي الأهلي بالفعل في الساعات الماضية مع اللاعب.

وتفاجأ النادي الأهلي برفض محمد شريف، عرض التجديد مع القلعة الحمراء ورفض مناقشة التجديد من الأساس وهو ما أثار غضب مسئولي القلعة الحمراء.

كما رفض محمد شريف الرحيل على سبيل الإعارة وطلب الرحيل نهائيا أو البقاء وعدم التجديد والرحيل مجانًا نهاية الموسم الجديد.

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