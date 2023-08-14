"تعليم وصحة الدقهلية" تناقشان استعدادات العام الدراسي الجديد

عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الإثنين، لقاء مع الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بمديرية الصحة، لمناقشة الاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

جاء ذلك بحضور الدكتورة لمياء محمد مدير الطب الوقائي، مدير عام التعليم الفنى أيمن البرامونى، مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المراحل بالمديرية ومسؤول التغذية ومسؤول البيئة والسكان بإدارات الدقهلية.

تضمن اللقاء توقيع برتوكول تعاون بين صحة وتعليم الدقهلية وذلك من أجل توفير بيئة آمنه لكل أبناءنا الطلاب والطالبات بمدارس المحافظة.

وأوضح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة والسكان، أن البرتوكول يضمن دعم المدارس بالزائره الصحية، مشيرًا إلى انه تم التنسيق علي تفعيل الفحص الشامل المعملي للطلاب مع انطلاق العام الدراسى الجديد تنفيذا للمبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج فيروس سي والسمنة والتقزم.

ناقش شعبان ومكين تفعيل الاجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة الامراض المعدية والتطعيمات الوقائية للطلاب والتغذية الصحية والتنسيق بينهم لدعم الخدمات الطبيه بالمدارس وتدريب العاملين بالتربية والتعليم علي الإسعافات الأولية.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم علي إستمرار التنسيق من خلال غرفة عمليات مشتركه إبتداءًا من المدارس والإدارات التعليمية والمديريات.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة التعاون المستمر بين وزارة الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للتأمين الصحي لتقديم خدمات الصحة المدرسية لطلاب المدارس.

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