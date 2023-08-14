رئيس كوريا الشمالية يأمر بزيادة إنتاج الصواريخ والأسلحة

قالت وسائل الإعلام الرسمية بكوريا الشمالية اليوم الاثنين، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قام مرة أخرى بجولة في مصانع الذخيرة الرئيسية وأمر بزيادة كبيرة في إنتاج الصواريخ والأسلحة الأخرى.

وأعلن الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي أنهما سيبدأن تدريبات رئيسية الأسبوع المقبل لزيادة قدراتهم المشتركة ضد التهديدات النووية المتطورة لكوريا الشمالية.

يأتي مسعى كيم لإنتاج المزيد من الأسلحة أيضًا في الوقت الذي يعتقد فيه المسؤولون الأمريكيون أن وزير الدفاع الروسي تحدث مؤخرًا مع كوريا الشمالية حول بيع المزيد من الأسلحة إلى روسيا لحربها مع أوكرانيا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم زار مصانع تنتج صواريخ تكتيكية ومنصات إطلاق متحركة وعربات مدرعة وقذائف مدفعية يومي الجمعة والسبت. وزار مجموعة من مصانع الذخيرة الأخرى في أوائل أغسطس.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم وضع هدفًا أثناء توقفه في مصنع الصواريخ، وهو "زيادة الطاقة الإنتاجية بشكل كبير" حتى تتمكن المنشأة من إنتاج كميات كبيرة من الصواريخ لتلبية احتياجات الوحدات العسكرية في الخطوط الأمامية.

وذكر التقرير أن "المستوى النوعي للاستعدادات للحرب يعتمد على تطوير صناعة الذخائر ويتحمل المصنع مسؤولية مهمة للغاية في تسريع الاستعدادات الحربية للجيش الشعبي الكوري الشمالي".

وقال التقرير إن كيم، أثناء زيارته للمصانع الأخرى، دعا إلى بناء المزيد من شاحنات إطلاق الصواريخ الحديثة، وقال إن هناك حاجة ملحة لتعزيز إنتاج قذائف قاذفات صواريخ متعددة العيار "بمعدل أسي". وقالت الوكالة إن كيم قاد أيضا مركبة مدرعة قتالية جديدة.

وكان كيم يركز على توسيع ترساناته النووية والصاروخية منذ انهيار دبلوماسيته عالية المخاطر مع الرئيس آنذاك دونالد ترامب في عام 2019. ومنذ بداية عام 2022، أجرى جيش كيم أكثر من 100 تجربة صاروخية، العديد منها باسم حذرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن توسعهما في التدريبات العسكرية المشتركة. يقول العديد من الخبراء إن كيم يهدف في النهاية إلى استخدام ترسانات أسلحته الحديثة لانتزاع الامتيازات الأمريكية، مثل تخفيف العقوبات، كلما استؤنفت الدبلوماسية مع واشنطن.

ويمكن أن تجري كوريا الشمالية المزيد من تجارب الأسلحة قريبًا حيث من المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريباتهما العسكرية الصيفية يوم الاثنين المقبل. تصف كوريا الشمالية التدريب الأمريكي الكوري الجنوبي بأنه ممارسة للغزو. ويقول الحلفاء إن ليس لديهم نية لمهاجمة كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله إنه يجب أن يكون لدى كوريا الشمالية "قوة عسكرية ساحقة والاستعداد التام للتعامل مع أي حرب" مع القوة "بالتأكيد على إبادة" أعدائها.

وتعد تدريبات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، المسماة Ulchi Freedom Shield، هي عبارة عن تمرين مركز قيادة يحاكي الكمبيوتر. خلال التدريبات هذا العام والتي من المقرر أن تستمر حتى 31 أغسطس، قال الحلفاء إنهم سيجرون أيضًا تدريبات ميدانية واسعة النطاق، والتي ستكون الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، لي سونغ جون، للصحفيين إن تدريبات UFS هذا العام تهدف إلى زيادة تعزيز قدرات استجابة الحلفاء من خلال إجراء تدريبات تستند إلى سيناريوهات تعكس قدرات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتقدمة وغيرها من المواقف الأمنية الإقليمية. وقال الكولونيل إيزاك ل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال البيت الأبيض إن مسؤولي المخابرات الأمريكية قرروا أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو تحدث إلى مسؤولين كوريين شماليين خلال زيارة لبيونغ يانغ الشهر الماضي بشأن زيادة بيع الذخائر لموسكو لحربها في أوكرانيا.

ونفت كوريا الشمالية المزاعم الأمريكية بأنها شحنت قذائف مدفعية وذخيرة إلى روسيا. لكن كوريا الشمالية دعمت روسيا علنًا بشأن الحرب وألمحت إلى إرسال عمال للمساعدة في إعادة بناء الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.

ويحاول كيم تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا في مواجهة حملات الضغط التي تقودها الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي والصعوبات الاقتصادية المرتبطة بالوباء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الإثنين، إن حوالي 500 فدان من الأراضي الزراعية في المنطقة الشرقية لكوريا الشمالية غمرتها المياه بسبب العاصفة الاستوائية خانون.

وزار كيم المناطق التي ضربها الإعصار، ودعا إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية المحاصيل هناك، وانتقد المسؤولين المحليين لفشلهم في منع فيضانات الأراضي الزراعية، حسبما ذكر التقرير.