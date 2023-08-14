الهلال الأحمر وصحة شمال سيناء يطلقان الحملة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال

استعدت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء للحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المقرر تنفيذها الأحد ٢٠ أغسطس الجاري ولمدة أربعة أيام بمشاركة فرع الهلال الأحمر المصري من أجل تهيئة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بناء على توجيهات وزارة الصحة واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل مدير مديرية الصحة.

وأكد الدكتور أسامة سالم مدير إدارة الطب الوقائى علي تنفيذ توجيهات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء بأهمية البدء في تكثيف التوعية للاستعداد للحملة وتهيئة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الحملة االمحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والمقرر تنفيذها الأحد القادم ٢٠ أغسطس ولمدة ٤ ايام.

وأضاف سالم أن الهدف المرجو من الحملة هو الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء أى فيروس وافد من أى دولة بها المرض.

وأوضحت الدكتوره هانم عبد الروؤف مدير الإدارة العامة للأمراض المعدية بوزارة الصحة، إن التطعيم سوف يكون في جميع الوحدات والمراكز ومن منزل الي منزل ، وأنه ليست له أى آثار جانبية، وأن التطعيم عبارة عن نقطتين على اللسان، وهو من سن يوم حتى ١٠ سنوات وهو متاح لجميع الأطفال المستهدفين من المصريين وغير المصريين.

وأشار الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي، فى اجتماعه صباح اليوم ووفد وزار الصحة ضم الدكتور محمد قابيل مشرف وزارة الصحة ومحمد أمين مشرف وزارة الصحة والدكتوره أميرة خلوصي مدير الترصد بمديرية الصحة وعصام عبد الفتاح مسؤل الترصد بمديرية الصحة مع الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري والمهندس محمد عزمي رضوان عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر إلى أن هناك خطة إعلامية مشتركة لتحريك المجتمع للمشاركة إيجابيا في إنجاح الحملة عن طريق اللافتات في الميادين والشوارع وفى أماكن التجمعات، وعقد ندوات التوعية في المصالح وأماكن التجمعات لتوضيح أهمية الحملة والتطعيم ومخاطر شلل الأطفال. مشيرا إلى مشاركة فريق العمل بالهلال الأحمر المصري ودوره المثمر في إنجاح الحملات القومية

وقال الدكتور محمد قابيل مشرف وزارة الصحة ان هناك تكثيف في الزيارات للتنسيق بشأن آلية تنفيذ الحملة المحدودة للتطعيم إلى جميع الجهات والمصالح الحكومية والمدارس ودور الحضانات وتوعية المواطنين للمشاركة .

وأكد فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أنه تم الإعداد لمخاطبة جميع الإدارات الصحية لتنفيذ الخطة الإعلامية والإعلان عن الحملة بجميع المساجد والتجمعات والقرى التابعة ، ومخاطبة جميع المصالح والهيئات الحكومية والأهلية ذات الصلة للمشاركة الفعالة في إنجاح الحملة وكذا مراجعة خطة تحريك المجتمع من خلال مخاطبة جميع الوحدات الصحية لمتابعة تنفيذ الخطة الإعلامية والإعلان عن الحملة بجميع المساجد في المدن والتجمعات والقرى التابعة، كما سيتم الإعلان باستخدام مكبرات الصوت والسيارات