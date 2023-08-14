الغرفة التجارية بالقاهرة تعلن شروط المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2023

كشفت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة، شروط مشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الصيفي 2023.

وتابعت « سماح هيكل» خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات» المذاع على قناة صدى البلد: الأوكازيون بدأ يوم 7 أغسطس وسينتهي يوم 7 سبتمبر 2023، لافتتة إلى أن فترة التصفيات ستكون عقب الأوكازيون مباشرة.

ونوهت عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية عن شروط المشاركة في الأوكازيون الصيفي من قبل المحال التجارية، والتي تتمثل فيما يأتي..

ملء استمارة كاملة البينات للمتقدم.

موافقة من الغرف التجارية بالمشاركة في الأوكازيون.

مراقبة وزارة التموين على الأسعار بشكل يومي.

مشاركة كل المحال دون استثناء أحد.

وضوح التخفيضات على المحال والقطع المباعة.

وقالت سماح هيكل إن الأوكازيون الصيفي بدأ هذا العام قبل الموعد بـ7 أيام ؛ وذلك بسبب فترة الركود التي فرضت على المواطنين الفترة الماضية، ومنها امتحانات الثانوية وعيد الأضحى.