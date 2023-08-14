نائب رئيس تايوان: لن نخضع لتهديدات الصين وسلام العالم مرتبط بسلام بلادنا

قال نائب رئيس تايوان لمؤيديه أثناء زيارته للولايات المتحدة اليوم أن بلاده لن تخاف ولن تتراجع في مواجهة التهديدات التي وصفها بالإستبدادية من الجانب الصيني، وأكد أن بلاده على إستعداد للتحدث مع الصين .

وتقول كل من تايوان والولايات المتحدة إن محطات التوقف ، بما في ذلك التوقف في سان فرانسيسكو في طريق العودة ، روتينية ، لكن الصين شجبتهما ووصفت لاي بأنه "مثير للمشاكل".

وقال لاي في حفل غداء لمؤيديه في نيويورك اليوم "إذا كانت تايوان آمنة ، فإن العالم آمن ، وإذا كان مضيق تايوان ينعم بالسلام ، فإن العالم يسوده السلام" ، وفقًا لمكتب الرئاسة في تايوان.

وقال: "بغض النظر عن حجم تهديد الاستبداد لتايوان ، فإننا لن نخاف ولن نخاف على الإطلاق ، وسوف نتمسك بقيم الديمقراطية والحرية".

وتعتبر الصين تايوان أهم قضية دبلوماسية لها ، وهي مصدر دائم للخلاف بين بكين وواشنطن ، التي تعد أهم داعم ومورد دولي للأسلحة للجزيرة.

وهو خط أحمر بالنسبة لبكين التي لم تتخل أبدًا عن استخدام القوة لوضع الجزيرة تحت سيطرتها.

وأكد لاي ، الذي تعهد بالحفاظ على السلام والوضع الراهن ، في نيويورك أنه وفقًا للمبدأ الأساسي للكرامة والمساواة ، فإنه "على استعداد تام" للتحدث مع الصين والسعي لتحقيق السلام والاستقرار.

لكن لاي قال إنه سيحمي سيادة تايوان ، وأن شعب تايوان فقط هو من يمكنه تقرير مستقبله ، وأن جمهورية الصين - الاسم الرسمي لتايوان - وجمهورية الصين الشعبية "ليسا خاضعين لبعضهما البعض".

وحضر خطاب لاي إنغريد لارسون ، المدير الإداري للمعهد الأمريكي في تايوان ، وهي منظمة غير ربحية تديرها الحكومة الأمريكية وتدير علاقات غير رسمية مع تايوان.

تهدف كل من تايبيه وواشنطن إلى أن تكون محطات التوقف في الولايات المتحدة منخفضة المستوى ، ودعتا الصين إلى عدم اتخاذ أي إجراء استفزازي ردا على ذلك.

ومع ذلك ، يقول المسؤولون التايوانيون إن الصين من المرجح أن تبدأ تدريبات عسكرية هذا الأسبوع بالقرب من تايوان ، باستخدام توقف لاي في الولايات المتحدة كذريعة لترهيب الناخبين قبل انتخابات العام المقبل وجعلهم "يخشون الحرب".

وكانت قد عرضت يوم الإثنين الماضي قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني ، المسؤول عن المنطقة المحيطة بتايوان ، صوراً على حسابها على WeChat لجنود يتدربون على اقتحام الشاطئ ، على الرغم من أنها لم تذكر الموقع أو التوقيت ولم تذكر تايوان على وجه التحديد.

وأضافت أن الجنود وجهوا عربات مصفحة "إلى مواقع العدو في الخطوط الأمامية وشنوا هجوما عنيفا".

أجرت الصين مناورات حربية حول تايوان في أبريل بعد عودة رئيسة تايوان تساي إنغ وين من كاليفورنيا ، حيث التقت برئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بينما كانت أيضًا في طريق عودتها من أمريكا الوسطى.