نائب التنسيقية: قمة العلمين امتداد للجهود المصرية لحل الأزمة الفلسطينية

أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين والتي تعقد فى مدينة العلمين الجديدة اليوم، تؤكد المساعي العربية والأقليمية لحل الأزمة الفلسطينية ووضع حد للانتهاكات المتكررة لقوات الاحتلال تجاه الفلسطينين.

وأضاف"بدوي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، تلك الانتهاكات الشنيعة تطلب توحيد الجهود والرؤى للوصول لحل عادل يضمن للفلسطينين حقوقهم التاريخية فى الأراضي المحتلة، لافتا إلى أن القيادة المصرية دائما تكون حجر الأساس لحل النزاعات فى المنطقة والبداية تكون من المبادرات المصرية خاصة وأن معظم الدول المجاورة تعتبر امتدادا للأمن القومي المصري.

وطالب عضو مجلس النواب المجتمع الدولي بالوقوف على مسئولياته وضرورة النظر للقضية الفلسطينية من أكثر من منظور وليس فقط جهة واحدة تفتقد إلي الحيادية، لافتا إلي أن استمرار الأزمة لن يسفر إلي عن مزيدا من القتلى والمصابين من الجانبين.