محافظ بني سويف يشهد إطلاق المرحلة الثالثة من برنامح "فرصة"

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات إطلاق المؤتمر الذي نظمتها الجمعية المركزية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، بقاعة ديوان عام المحافظة ،لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "فرصة" الممول من البنك الدولى للأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والفئات الأولى بالرعاية من خلال إقامة مشروعات مشروعات تنموية مثل الإنتاج الداجني والحيواني و الخدمي وماكينات خياطة وفرزات ألبان وغيرها ،حيث يتم تدريب الأسر عليها قبل تمكينها من أصول المشروعات

حضر المؤتمر:بلال حبش نائب المحافظ،الدكتورطلعت عبد القوي - رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة "عضو مجلس النواب"، أحمد غفران مدير العمليات الميدانية لبرنامج "فرصة"استشاري البنك الدولي، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن، طه عبد العزيز رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ببني سويف،محمود جبر المدير التنفيذي للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ببني سويف، رامي الأباصيري منسق البرنامج ببني سويف،ومسؤولو: المجلس القومي للمرأة ، المجلس القومي للسكان ،مركز النيل للإعلام، التضامن، الشباب والرياضة ، والرائدات الريفيات ومسؤولى الجمعيات بمديرية التضامن العاملة في جوانب التمكين الاقتصادي والقيادات الطبيعية والجمعيات الشريكة في المجتمع

وفي كلمته رحب المحافظ بالمشاركين في المؤتمر، مشيراً إلى دعمه للبرامج والمبادرات التي تدعم خطة الدولة والجهات المعنية وذات الصلة في مجال التمكين الاقتصادي،مؤكداً على أهمية منظمات العمل الأهلى ودورها الحيوي فى مشاركة الجهات الحكومية لمواجهة كافة التحديات والمعوقات التى تعرقل عمليات التنمية الشاملة ، مشيداً ببرنامج "فرصة" ، الذي يستهدف الفئات الهشة اقتصاديا من خلال برامج تأهيل تهدف إلى التمكين لتلك الفئات وتعديل سلوكها وإكسابها الخبرات اللازمة للاندماج في سوق العمل والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلالية الاقتصادية ومن مرحلة الحماية الاجتماعية إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما يتسق مع توجهات الدولة للتحفيز والتشجيع على ريادة الأعمال وتنمية ثقافة العمل الحر

من جانبه أعرب النائب "د.طلعت عبد القوي" رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة عن سعادته وتقديره للجهود النوعية الجهاز التنفيذي بمحافظة بني سويف في مجال تفعيل دور المجتمع المدني في خدمة المجالات والقضايا التنموية، منوها أنه دائم التواصل مع المحافظ "د. محمد هاني غنيم"، لاسيما وأنه نجح في تكوين فريق عمل نوعي في مجال المشاركة المجتمعية الفاعلة ، مشيرا إلى أن مشروع تنمية الأسرة المصرية الذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بإقامة مشروعات تنموية حقيقية لهن وكذلك توفير خدمات تنظيم الأسرة ذات جودة والاهتمام بصحة الشباب والمراهقين وتجديد الخطاب الديني والإعلام المستنير ووضع التشريعات اللازمة لذلك،لافتا إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر السكان والتنمية الاقتصادية الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل بالعاصمة الإدارية،وهو يؤكد عزم الدولة المصريةعلى معالجة القضية السكانية وتحقيق التنمية بشكل أفضل وتحسين حياة مواطنيها.

تضمنت فعاليات المؤتمر استعراض،محاور وآليات تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج الذي يمثل الذراع لوزارة التضامن في مجال التمكين الاقتصادي للراغبين في الحصول على فرصة عمل أو الحصول على معدات إنتاج أو قروض متناهية الصغر ،ضمن منظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي ودعم الباحثين عن فرص عمل لنقلهم من المساعدات إلى الاستقلالية المالية وسبل معيشة أكثر مرونة وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع تجهيز وحدات وحاضنات إنتاجية متخصصة في الصناعات الريفية والغذائية وإنتاج قيمة مضافة من الخدمات والمواد الأولية المحلية،وذلك بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الأهلية والهيئات ذات الصلة

حيث تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية ببني سويف عام 2020،وتم إنشاء وحدة خدمات للبرنامج بديوان عام مديرية التضامن، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من خلال عقد جلسات تعديل السلوك بهدف رفع الوعي لدى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لنقلهم فكرياً من الاتكالية إلى الاستقلالية عبر الإنتاج واستهدفت 74 ألف مواطن بمراكزالمحافظة ، وذلك بدعم من البنك الدولى من خلال منح مشروعات منتجة للفئات الأولى بالرعاية ،، فيما تتضمن المرحلة الثالثة دخول 10 جمعيات أهلية تحت مظلة البرنامج " فرصة" ، والذي يقدم الدعم الفني والتقييم و التدريبات اللازمة لضمان استمرار المشروعات و تنميتها و دمج الأسرة في الشمول المالي وريادة الأعمال عبر آليات متنوعة تشمل ( جلسات تعديل السلوك والدعم الفني للانتقال من الاتكالية إلى الإنتاج ، التقنية السليمة لتسليم المشروعات المناسبة للبيئة المحلية، والتدريبات الفنية للمشروعات، وريادة الأعمال والشمول المالي والادخار، سياسة التفاوض والإقناع وأساليب التسويق الفعال والقيام بعمليات المتابعة المرحلية والتقييم الدائم للمشروعات ودعم تطوير المشروعات الناجحة