الفيوم.. قافلة مائية بقرية السعيدية بسنورس للتوعية بترشيد الاستهلاك

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم قافلة مائية بقرية السعيدية بمركز سنورس، حيث تضمنت القافلة خدمات سحب عينات من مياه الشرب وتحليها للتأكد من جودة المياه ومطابقتها للمواصفات، إستقبال شكاوى العملاء علاوة على الأنشطة التوعوية .

اوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن الهدف من تنفيذ القوافل المائية هو تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة وتعريفهم بضرورة ترشيد إستهلاك المياه وكذلك اهمية إستخدام القطع الموفرة لترشيد إستهلاك المياه، مؤكدا على إستمرار حملات التوعية لترسيخ مفهوم ترشيد الاستهلاك ومقاومة السلوكيات السلبية ومنها الوصلات الخلسة، إستخدام مياه الشرب فى رى الأراضي الزراعية، رش الشوارع وغيرها من طرق إهدار مياه الشرب .

اضاف "النجار" أن القافلة المائية المنفذة بقرية السعيدية بمركز سنورس تضمنت مجموعة من أنشطة التوعية تشمل لقاءات لرواد المساجد بالقرية، ندوات للتوعية بأهمية ترشيد الإستهلاك، وحملات طرق ابواب ،ورش سباكة للسيدات، علاوة على تنفيذ إستطلاع رأي للمواطنين، مشيرا إلى أهمية إستطلاع الرأى كأحد الأدوات الفعالة لقياس مدى الرضا عن الخدمات التى تقدمها الشركة، بالإضافة إلى التعريف بآلية الشكاوى بالشركة والتأكيد على حرص الشركة على التواصل الدائم مع عملاؤها الكرام.