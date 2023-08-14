محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة 5 درجات لتكون 220 درجة

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2023/ 2024 من 225 درجة إلى 220 درجة، والقبول بفصول الخدمات لتصبح بحد ادني 175 درجه، والثانوي العام الخاص عربي والمنازل لتكون بحد أدني 140 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة من خلال مديرية التربية والتعليم لاعداد الطلبة مع الحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

كما قرر محافظ الجيزة تخفيض القبول بمدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري وذلك وفقا للكشوف المرفقة والتي تضم المدارس وتنسيق القبول الخاص بكلا منها.