البنك الأهلي الكويتي مصر يشارك في مبادرة الشمول المالي احتفالاً بـ "اليوم العالمي للشباب"

في إطار استراتيجية البنك الأهلي الكويتي - مصر الرامية إلى تعزيز الشمول المالي بين شرائح المجتمع المختلفة، شارك البنك في مبادرة "اليوم العالمي للشباب" تحت رعاية البنك المركزي المصري في الفترة من 1 أغسطس إلى 15 أغسطس 2023.

و إيماناً من البنك بأهمية رفع مستوى الوعي بأهمية الثقافة المالية لدى الشباب ، نظم البنك سلسلة من حملات التوعية المالية والرقمية لطلاب أكاديمية السويدي الفنية وندوة تثقيفية لشباب الجامعات ضمن برنامج التدريب الصيفي 2023 الذي يعقده البنك كل عام داخل المقر الرئيسي والفروع مستهدفاً رفع الوعي بالثقافة المالية والمنتجات المصرفية وأهمية الادخار، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعوية في "نادي ألعاب دمنهور" بمحافظة البحيرة، وذلك في ضوء سعى البنك لنشر الشمول المالي بين الشباب وتعريفهم بالمنتجات والخدمات المصرفية بما يؤهلهم لتدبير احتياجاتهم وإدارة شؤونهم المالية بشكل فعال.

جاءت فعاليات هذه المبادرات تماشياً مع استراتيجية البنك الأهلي الكويتي - مصر للشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية التي ترتكز على الوصول إلى شرائح المجتمع غير المصرفية والتفاعل معها وتمكينها من تكافؤ الفرص حيث يعد الشمول المالي أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030 وهو محرك رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الأهداف المتعلقة بخلق اقتصاد تنافسي ومتنوع.

يحرص البنك الأهلي الكويتي - مصر على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية والمنتجات المبتكرة ذات المزايا الحصرية خلال فترة المبادرة. وتشمل هذه العروض فتح الحساب مجاناً، وإصدار بطاقة الخصم المباشر مجانا، والتسجيل المجاني في محفظة الهاتف المحمول، وبوليصة التأمين مجانية ضد الحوادث.