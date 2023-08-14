رسميًا.. زد يضم مدافع حرس الحدود لمدة 5 سنوات

أعلن نادي زد تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد إسلام عبد اللاه، قلب دفاع حرس الحدود، لصفوف الفريق لمدة خمس سنوات، ضمن خطة ادارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

وضمت صفقات زد، حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وايضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وايضا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة واسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات.