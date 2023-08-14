ads
الإثنين 14 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. زد يضم مدافع حرس الحدود لمدة 5 سنوات

اسلام عبداللاه
اسلام عبداللاه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن نادي زد تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024. 

وضم نادي زد إسلام عبد اللاه، قلب دفاع حرس الحدود، لصفوف الفريق لمدة خمس سنوات، ضمن خطة ادارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

 

وضمت صفقات زد، حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وايضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وايضا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة واسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات.

نادي زد الدوري الممتاز إسلام عبد اللاه