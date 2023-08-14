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الإثنين 14 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى السعودى.. أمير سعيود يقود الرائد لمواجهة الاتحاد

امير سعيود
امير سعيود
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أعلن ماريوس سوموديكا المدير الفني لفريق الرائد تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الاتحاد، وذلك بعد قليل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات مسابقة دوري روشن للمحترفين موسم 2023/24.

فيما جاء تشكيل فريق الرائد كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الرحيلي.
خط الدفاع: حمد الجيزاني - محمد الدوسري - عبدالله الفهد - بندر وحيشي.
خط الوسط: خالد السبيعي - مامادو لوم - منصور البيشي.
خط الهجوم: يحيى سنبل - كريم البركاوي - أمير سعيود.

دوري روشن أمير سعيود الرائد الاتحاد