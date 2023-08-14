الدورى السعودى.. تشكيل هجومى للهلال أمام أبها

أعلن جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أبها، وذلك بعد قليل على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية"، في إطار منافسات مسابقة دوري روشن للمحترفين موسم 2023/24.



وجاء تشكيل فريق الهلال كالتالى:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك ــ علي البليهي ــ محمد جحفلي ــ ناصر الدوسري.

خط الوسط: روبن نيفيز ــ سالم الدوسري ــ مصعب الجوير.

خط الهجوم: عبدالله الحمدان ــ مالكوم ــ ميشايل ديلجادو.