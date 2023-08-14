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الإثنين 14 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري السعودي.. بنزيما يقود الاتحاد لمواجهة الرائد

الاتحاد السعودى
الاتحاد السعودى
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أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الرائد، وذلك بعد قليل على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية"، ضمن منافسات انطلاق الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالى:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.
خط الدفاع: الدفاع: مهند الشنقيطي – أحمد شراحيلي – مد الله العليان – باسعود.
خط الوسط: نجولو كانتي – إيجور كورنادو – فابينيو.
خط الهجوم: رومارينهو – عبدالرزاق حمدالله – كريم بنزيما.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
أسامة المرمش، مروان الصحفي، سلطان الفرحان، صالح العمري، فرحة الشمراني، هارون كمارا، جوتا، عوض الناشري.
 

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