زد يستعد لخوض المنافسات ويتسلح برديف أندية الممتاز

شكل مجلس إدارة نادى زد لجنة تعاقدات، جديدة من أجل التحضير للمشاركة فى الدورى الممتاز بعد نجاح الفريق فى الصعود لدورى الأضواء والشهرة، وكلف مجلس إدارة النادي لجنة التعاقدات بالعمل على اختيار الصفقات التى يحتاجها الفريق فى الموسم المقبل، وتضم اللجنة عددا من الشخصيات أبرزهم أحمد عبدالله، المدير الرياضي، وعلي صقر ووليد صلاح الدين، مدير الكرة، ومجدي عبدالعاطي، المدير الفني.

وبدأ مسئولو نادى زد خلال الفترة الحالية في التحضير للظهور بشكل قوي في الدوري الممتاز من خلال إبرام الصفقات التي يحتاجها الفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة مجدي عبد العاطي للظهور بشكل مميز في الدوري الممتاز.

ونجحت اللجنة بالفعل في التعاقد مع 16 صفقة معظمهم من رديف أندية الدوري الممتاز من أجل المساهمة مع الفريق في التواجد وسط الكبار في أول مشاركة للفريق في الدورى الممتاز.

وأكد وليد صلاح الدين، على أن مجلس الإدارة قرر تجديد الثقة في مجدي عبدالعاطي وجهازه المعاون بالكامل للاستمرار في قيادة الفريق بعد مساهمتهم في مساعدة زد نحو تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

ويخوض نادي زد في الوقت الحالي معسكرا مغلقا في برج العرب، وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعبين القدامى الذين تم قيدهم في قائمة الموسم الجديد .

وتعاقد نادي زد مع ست عشرة صفقة، هدفهم جميعًا تحقيق أهداف وطموح مجلس إدارة الفريق.

ونجح نادي زد في التعاقد مع جرجس مجدي جناح نادي إنبي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، وتعاقده أيضًا مع التنزاني محسني ماليما، لينضم لصفوف الفريق لمدة خمس سنوات فى صفقة انتقال حر، وجاء التعاقد مع ماليما في إطار سياسة زد لتدعيم الصفوف.

وسبق وتعاقد زد مع عدد كبير من اللاعبين، أبرزهم سباعي الأهلي: علي لطفي، شادي حسين، مصطفى سعد «ميسي»، مصطفى فوزي، أحمد سيد عبدالنبي، حمدي ياسر، محمد أشرف، الجامبي محمد سوانيه، الكونغوليون بيتر زيلو وامبولي ومعط مجاسا، وكيرلس مجدي ومصطفى «زيكو»، وأحمد إسماعيل.