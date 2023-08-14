تراجع أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 21 يسجل 2270 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع مؤشر الدولار والسندات الأمريكية، وسط ترقب الأسواق صدور محضر اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي في يوليو هذا الأسبوع، للحصول على مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 120 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومع ختام تعاملات مساء السبت الماضي، ليسجل عيار 21 مستوى 2270 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 9 دولارات، لتسجل مستوى 1904 دولارات.

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2594 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 1946 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستوى 1514 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 18160 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنسبة 11 % وبقيمة 235 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، نتيجة عمليات سحب كبيرة «مجهولة المصدر» على الذهب، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2155 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2430 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2390 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.5%، وبقيمة 30 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1943 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1913 دولارًا.

ولفت إمبابي، أن السوق المحلي يشهد حالة من عدم الاستقرار، مع تسريبات بوجود تعويم محتمل، وخفض لقيمة الجنيه أمام الدولار.