العرض الدولي الأول لـفيلم "جحر الفئران" في مهرجان عمان السينمائي الدولي

يشهد الفيلم الروائي جحر الفئران للمخرج محمد السمان عرضه الدولي الأول في النسخة الرابعة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي (15 - 22 أغسطس)، حيث ينافس في مسابقة الأفلام الروائية العربية الطويلة، ويُعرض يوم الأربعاء 16 أغسطس الساعة 8 مساءً في تاج سينما 4 وهو أحد عروض السجادة الحمراء، ويعاد يوم الأحد 20 أغسطس الساعة 10 مساءً في تاج سينما 3، وسوف يحضر مخرج الفيلم العروض والحلقة النقاشية التي تبدأ بعد العرض.



العرض العالمي الأول للفيلم كان في دورة هذا العام من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، ويحكي قصة خلود الشابة التي تضطر لمخالفة مبادئها للحصول على سبعة آلاف جنيه يتوقف عليهم مصير استقرار أسرتها بالكامل، والفيلم من بطولة رنا خطاب ومحمد يوركا وكمال الإسناوي وحنان حلمي، وتأليف وإخراج وإنتاج محمد السمان، الذي سبق له الحصول على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو عن فيلم أرضيون عام 2022، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عالميًا.



محمد السمان مؤلف ومخرج مصري، وعضو نقابة المهن السينمائية عن شعبة إخراج، صنع العديد من الأفلام الروائية التي حاز بعضها على جوائز في مهرجانات مختلفة، ومنها بيت الرماية وحدث بالفعل وظل نور. عمل أيضًا كمونتير في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية. صدرت روايته الأولى عريس الغفلة عام 2019، ثم رواية ريموندا عام 2021.