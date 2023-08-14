فيديو.. أبو يطرح "فارق ع الكل"عنوان ألبومه الأول

طرح الفنان أبو أحدث أعماله الغنائية بعنوان "فارق ع الكل" وهى الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم ألبومه الأول الجديد، وثالث أغنية من الألبوم، الذى قرر أن يقدمه خلال الفترة المقبلة.



أغنية "فارق ع الكل " من كلمات حسام سعيد، ألحان محمد النادى، وتوزيع موسيقى، رامى سمير، ومن إنتاج شركة جاما ميوزيك للمنتج محمد جابر.

يذكر أن أبو سبق وطرح من قبل أغنيات من الألبوم بعنوان "إلى حد ما " كلمات أحمد حلمى، وألحان محمد عتبانى، وتوزيع موسيقى رامى سمير، وأغنية "هوليلا " كلمات أبو ومحمد شافعى، وألحان دكتور طارق نديم، وتوزيع موسيقى هادز.

وتقول كلمات "فارق ع الكل":فارق ع الكل

لا ولا زيك حد شاف .. موهوب في فن الاختلاف

اطلعك من بين الاف .. فيه حاجات كتير بتميزك

اولهم السحر اللي فيك .. زي رادار بتجيب عنيك

تاخدني و بتسحبني ليك .. و عليك جمال بيبروزك

فارق ع الكل و متنجم .. جمالك لأ مش متحجم

عمال بيزيد يوم في التاني .. عمال بيزيد يوم في التاني

و عندك رقة انا مدمنها .. رومانسية بدوب انا منها

مافيش حاجة فيك مش شداني .. مافيش حاجة فيك مش شداني

فارق ع الكل و متنجم .. جمالك لأ مش متحجم

عمال بيزيد يوم في التاني .. عمال بيزيد يوم في التاني

و عندك رقة انا مدمنها .. رومانسية بدوب انا منها

مافيش حاجة فيك مش شداني .. مافيش حاجة فيك مش شداني

لو جيت اعد اعد ايه .. انت اللي كل الحلو فيه

و اللي القمر غار من عنيه .. و الورد غار من ضحكته

انت الكلام عنك يطول .. عندك كاريزما و ليك قبول

زي العسل و انا مهما اقول .. ده لساني صعب اسكته".

https://m.youtube.com/watch?v=LhWfMbIeDF0&feature=youtu.be