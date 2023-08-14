"زد" يتعاقد مع عبدالله مجدي قادما من بيراميدز

أعلن نادي زد التعاقد رسميا مع عبد الله مجدي لاعب وسط بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة، للمشاركة بالدوري المصري الممتاز، موسم 2023-2024.

وضم زد حتى الآن كل من، محمد إسماعيل من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، ومعط ماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني.

أبرم زد حتى الآن العديد من الصفقات أبرزها شادي حسين وعلي لطفي ومصطفى سعد ومصطفى فوزي ومحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وحمدي ياسر من الأهلي.

وسبق لزد أن شارك في الدوري المصري الممتاز من قبل ولكن تحت مسمى نادي مصر.

وانضم عبد الله مجدي البالغ من العمر 26 عاما إلى بيراميدز في عام 2021 قادما من مصر للمقاصة، وشارك في الموسم الماضي مع بيراميدز 18 مباراة سجل خلالها هدف.