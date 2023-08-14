سقوط طائرة عسكرية خلال عرض جوي بولاية ميشيغان الأمريكية

نجا طيار ومساعده من إصابة خطيرة عقب تحطم طائرة حربية قديمة كانا على متنها خلال عرض جوي في ولاية ميشيغان الأمريكية والتي تقع في شمال شرق الولايات المتحدة، وذلك حسبما أفاد مسؤولون.

وقالت إدارة مطار مقاطعة واين في بيان: إن الطائرة عسكرية قديمة سوفيتية من طراز "ميغ 23"، وتحطمت خلال عرض جوي في ميشيغان بعد الساعة الرابعة مساء الأحد بالتوقيت المحلي بقليل.

وأضافت: الطائرة اصطدمت بمركبات غير مأهولة داخل مجمع سكني قريب بمدينة بيلفيل، التي تبعد حوالي 48 كيلومترا غربي ديترويت، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الأرض داخل المنازل أو خلال العرض الجوي الذي استضافه متحف يانكي الجوي في بيلفيل.

وذكرت إدارة مطار واين أنه لا يبدو أن الطيار وفرد الطاقم مصابين بجروح خطيرة، لكنهما نقلا إلى مستشفى قريب.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إنها ستجري تحقيقا بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل.