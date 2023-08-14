الرئيس الفلسطيني يغادر العلمين بعد القمة الثلاثية

غادر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، جمهورية مصر العربية، بعد زيارة رسمية.

وكان في وداع الرئيس الفلسطيني على أرض مطار العلمين الدولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح.

وخلال الزيارة، عقد أبومازن قمة ثلاثية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في قصر الرئاسة بمدينة العلمين.

ورافق الرئيس خلال الزيارة: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح.