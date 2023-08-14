نونو سانتو يستبعد طارق حامد من قائمة مباراة اتحاد جدة والرائد

قرر البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة، استبعاد طارق حامد، نجم وسط العميد، من مباراة الرائد، المقرر لها اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، في الجولة الأولى من الموسم الجديد من الدوري السعودي.

على أن يكون أجانب الفريق الثمانية كالتالي: مرسيلو جروهي، فابينيو، رومارينيو، إيجور كورونادو، جوتا، نجولو كانتي وكريم بنزيما، وعبد الرزاق حمد الله.

كما اختيار سانتو البرازيلي فابينيو، أحدث المنضمين إلى الفريق، في التشكيلة الأساسية التي ستخوض أولى مواجهات منافسات دوري روشن السعودي.

وكثرت التكهنات الفترة الماضية حول مستقبل طارق حامد مع اتحاد جدة، في ظل رغبة العميد في التخلص من أحد لاعبيه الأجانب من أجل قيد لاعبه الجديد فابينيو، والأنباء التي تشير إلى اقتراب طارق حامد من الرحيل عن قلعة العميد.