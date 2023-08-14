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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنتي المكتبة المركزية والمكتبات الجامعية الشهري

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
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عقد الدكتور أحمد فرج  القاصد رئيس جامعة المنوفية، إجتماع لجنتي المكتبة المركزية والمكتبات الجامعية الشهري، بمشاركة  أعضاء اللجنة online عبر منصات الإجتماعات الإلكترونية.

بدأ القاصد اللجنتين بتقديم  التهنئة  للدكتورة ناهد غنيم بتوليها منصب عميد كلية التربية، وتهنئة  والدكتورة إيمان عبد السميع بتوليها منصب وكيل معهد الكبد للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح أن تم إستعراض الأنشطة والفعاليات التي قامت بها مكتبات كليات ومعاهد الجامعة  خلال شهر يوليو، كما قامت اللجنتين بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات ومناقشة جدول أعمال الجلستين.

وأكد رئيس الجامعة علي أنه تم  مناقشة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة لمكتبات الجامعة والمكتبة المركزية والرقمية والسمعية والبصرية وما تم إنجازه  من أعمال جرد المكتبات والإضافة الجديدة من الكتب والدوريات والموسوعات التي تم شرائها أو  إهدائها إلي بعض مكتبات الكليات، بالإضافة  إلي متابعة ما تقدمه المكتبة الرقمية من خدمات  للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.

وأشار إلي أنه تم تدريب الكليات على نظام ميكنة الدراسات العليا بالكامل، حيث تم عمل ثلاث ورش عمل على مدار  ٣ ايام خلال شهر  يوليو بكلية العلوم جامعة المنوفية  لتدريب العاملين بـ۱۹ كلية على فتح البرنامج وقبول الطلاب وتسجيل الخطه،وتعديل مستويات الطلاب ورصد الدرجات والأعذار والغياب للطلاب.

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