الزمالك يجهز المصابين قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد

منح الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، الضوء الأخضر لطبيب والجهاز التأهيلي بالفريق لوضع برامج علاجية وتأهيلية نهائية للاعبي الزمالك المصابين، وذلك على أمل لحقاهم تدريبات الفريق في الأيام المقبلة استعدادا للموسم الجديد .

ويرغب أوسوريو في لحاق اللاعبين المصابين لمباريات الزمالك في الموسم الجديد، وأبرز المصابين، مصطفى شلبي، ومحمود الونش، ومحمد عبدالشافي، وعبدالله جمعة، ومحمود علاء .

وكان عبدالشافي قد عاد من قرار الاعتزال بنهاية الموسم الجاري، بعدما طالبت إدارة الزمالك باستمراره لحين حل أزمة قيد الزمالك وحتى نهاية عقده الذى يتبقى فيه موسم فقط .

ويعود لاعبو الزمالك للمشاركة في التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وذلك استعدادا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الزمالك في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحصل لاعبو الأبيض حاليا على راحة سلبية من التدريبات لتجنب تعرضهم للإرهاق بعد موسم شاق وطويل.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.