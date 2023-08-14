كايسيدو يجتاز الكشف الطبي لتشيلسي

اجتاز مويسيس كايسيدو لاعب برايتون، الكشف الطبى لتشيلسي، لإتمام تعاقده مع البلوز في الميركاتو الصيفي.

وكشف خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " عن أن مويسيس كايسيدو، نجم برايتون، اجتاز الجزء الرئيسي من الكشف الطبي في تشيلسي، والذي بدأ في الساعة ال9 صباحا".

وأشار: "حان الوقت لتوقيع كايسيدو عقود انتقاله إلى تشيلسي حتى يونيو 2031، مع وجود خيار التمديد حتى عام 2032".

وكانت بعض التقارير قد أكدت أن تشيلسي حسم الصفقة مقابل 115 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 133.3 مليون يورو، بالإضافة إلى حصول برايتون على نسبة من إعادة البيع.

وستكون هذه الصفقة هي الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث ستكسر الرقم الخاص باللاعب الأرجنتيني إينزو فرنانديز، الذي انتقل لتشيلسي قادما من بنفيكا البرتغالي، في يناير الماضي، ب121 مليون يورو.

يذكر أن ليفربول كان ينافس تشيلسي بشدة على الصفقة، لكن اللاعب صاحب ال21 عاما اختار الانتقال إلى صفوف البلوز.