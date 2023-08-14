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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أشرف صبحي يلتقي شباب مجلس القبائل والعائلات المصرية

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بشباب القبائل والعائلات المصرية ، من مختلف محافظات الجمهورية ، بحضور الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية .

رحب وزير الشباب والرياضة بالشيخ كامل مطر ، وبشباب مجلس القبائل والعائلات المصرية ، مؤكداً ان وزارة الشباب والرياضة بيتاً لشباب القبائل والعائلات المصرية .

كما اكد وزير الشباب والرياضة ان القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالشباب ، وان الجمهورية الجديدة تشهد العديد من المسارات لتنمية الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات .

واوضح  الدكتور اشرف صبحي ان كافة انشطة وبرامج الوزارة متاحة لشباب القبائل والعائلات المصرية ، مؤكداً ان هناك انشطة نوعية سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة مع مجلس القبائل والعائلات.

من جانبه ، اشاد الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية بالدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي ، موضحاً ان الوزارة خلال الفترة الماضية والحالية تطبق استراتيجية متكاملة لبناء قدرات النشء والشباب في مختلف المجالات .

شهد اللقاء اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب ، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة ، لواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لشئون الوزير ، ايمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية للتعليم المدني ، سعد نديم مسئول وحدة الشمول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة ، وعدداً من قيادات وزارة الشباب والرياضة .

الدكتور أشرف صبحى القبائل والعائلات المصرية الشيخ كامل مطر الشباب والرياضة احمد محمدي