بـ«الكلبش»| أول ظهور للفنان أحمد فلوكس لتنفيذ حكم حبسه سنتين.. فيديو

وصل الفنان أحمد فلوكس للمحكمة الاقتصادية صباح اليوم الإثنين؛ للتوقيع على نموذج حبسه لمدة سنتين في تهمة سب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم، ومن المقرر أن يتم ترحيله لمحبسه لتنفيذ عقوبة الحبس الحكم الصادر ضد فلوكس نهائيًا وواجب النفاذ بتاريخ 4 يناير 2022.

وحصلت “البوابة نيوز” على فيديو مصور وثق لحظة وصول الفنان أحمد فلوكس بـ «الكلبش» للمحكمة الاقتصادية للتوقيع على نموذج حبسه لمدة سنتين في تهمة سب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم.

وظهر فلوكس في مقطع الفيديو المصور ووضع في يده «الكلبش»؛ وذلك فور وصوله صباح اليوم للمحكمة الاقتصادية للانتهاء من الإجراءات القانونية وترحيله لمحبسه.