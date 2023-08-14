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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بـ«الكلبش»| أول ظهور للفنان أحمد فلوكس لتنفيذ حكم حبسه سنتين.. فيديو

الفنان أحمد فلوكس
الفنان أحمد فلوكس
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وصل الفنان أحمد فلوكس للمحكمة الاقتصادية صباح اليوم الإثنين؛ للتوقيع على نموذج حبسه لمدة سنتين في تهمة سب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم، ومن المقرر أن يتم ترحيله لمحبسه لتنفيذ عقوبة الحبس الحكم الصادر ضد فلوكس نهائيًا وواجب النفاذ بتاريخ 4 يناير 2022. 

وحصلت “البوابة نيوز” على فيديو مصور وثق لحظة وصول الفنان أحمد فلوكس بـ «الكلبش» للمحكمة الاقتصادية للتوقيع على نموذج حبسه لمدة سنتين في تهمة سب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم. 

وظهر فلوكس في مقطع الفيديو المصور ووضع في يده «الكلبش»؛ وذلك فور وصوله صباح اليوم للمحكمة الاقتصادية للانتهاء من الإجراءات القانونية وترحيله لمحبسه. 

الفنان احمد فلوكس حبس احمد فلوكس احمد فلوكس بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم