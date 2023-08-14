بنك أبوظبي التجاري مصر يحصد أربعة جوائز من "ذا ديجيتال بانكر"

أعلنت مؤسسة ذا ديجيتال بانكر العالمية خلال حفل توزيع جوائز التميز للتجزئة المصرفية في أفريقيا والشرق الأوسط عن فوز بنك أبوظبي التجاري مصر بأربعة جوائز وهي "أفضل منتج مخصص لفئة كبار العملاء" و"بطاقة الإئتمان للعام - مصر" و"التميز في الإبتكار الرقمي" و”أفضل مبادرة للشمول المالي". وتمنح مؤسسة ذا ديجيتال بانكر الجوائز للإنجازات والابتكارات التي تحدث داخل المجتمع المالي العالمي ويتم اختيار المؤسسات الفائزة وفقاً لمجموعة من المعايير الدولية، إضافة إلى آراء الخبراء من المحللين المتخصصين في المجالات المالية والاقتصادية.

ويحصد البنك لأول مرة جائزتي "أفضل منتج مخصص لفئة كبار العملاء" و”بطاقة الإئتمان للعام - مصر" وذلك بعد أن قام البنك بإعادة إطلاق باقة اكسلينسي لكبار العملاء بصياغة متطورة مليئة بالخدمات الخاصة والمميزات التي تلبي طموحات هذه الشريحة الخاصة وتمنحهم خدمات متفردة ورفاهية متناهية. واستطاع البنك أن يأتي على رأس البنوك الأسرع نمواً في بطاقات الائتمان في مصر وذلك بنهاية 2022 حيث أهتم البنك بضم العديد من العملاء الجدد وكذلك اصدار مجموعة من برامج البطاقات والعروض المميزة في كل مناسبة وذلك لتنشيط الاستخدام بهدف أن تكون بطاقة بنك أبوظبي التجاري مصر المفضلة لعملائه.

وللعام الثالث على التوالي، واستمراراً للاستثمار في التطور التكنولوجي والخدمات الرقمية كأحد أهم محاور استراتيجية البنك لتحقيق النمو وتحقيق رضا العملاء من خلال تقديم منتجات متطورة تناسب احتياجاتهم المتزايدة، توج بنك أبوظبي التجاري بجائزة "التميز في الابتكار الرقمي – عن جدارة". وتعتبر هذه الجائزة الجديدة اضافة لمجموعة الجوائز التي حصدها البنك من ذا ديجيتال بانكر على مدار الأعوام الثلاثة منذ انطلاقه بالعلامة التجارية في مصر.

وأخيراً يحتفظ البنك بمنصبه في التميز في مجال الشمول المالي للعام الثالث على التوالي حيث اقتنص بنك أبوظبي التجاري جائزة "افضل مبادرة للشمول المالي" عن باقة "إرادة" المصممة خصيصاً لذوي الإعاقة لتمنحهم العديد من المزايا البنكية وغير البنكية لدمجهم في المنظومة المصرفية للدولة من خلال تمكينهم وتنمية قدراتهم المالية وخاصة بعد أن قام البنك باثراء هذه الباقة بإضافة "قرض إرادة" بسعر فائدة مميز وذلك في إطار جهود البنك الحثيثة لتحقيق رؤيته فيما يخص تحقيق الشمول المالي من خلال التمكين للفئات المختلفة وبالتركيز على ذوي الإعاقة.