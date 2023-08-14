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الإثنين 14 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يفسخ عقد والتر بواليا بالتراضي

الكونغولي والتر بواليا،
الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الأهلي
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توصل مسئولو النادي الأهلي، إلى اتفاق مع الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق لفسخ عقده بالتراضي مقابل حصول اللاعب على مبلغ 270 ألف دولار.
ونجحت إدارة النادي الأهلي، في الاتفاق مع والتر بواليا على فسخ العقد بعدما كان متبقي له 900 ألف دولار من قيمة عقده الذي يمتد إلى يناير 2025.
ومن المنتظر أن يحصل والتر بواليا على 270 ألف دولار على دفعتين بعدما رفض  لسويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي عودة والتر بواليا لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

وكان النادي الأهلي، تعاقد مع الكونغولي والتر بواليا من الجونة في يناير 2021 بعقد لمدة 4 مواسم مقابل مليون ونصف المليون دولار.
وكان والتر بواليا انضم لنادي القادسية السعودي على سبيل الإعارة الموسم الماضي وانتهت فترة إعارته وعاد للنادي الأهلي.

النادي الاهلي الكونغولي والتر بواليا فسخ عقده بالتراضي