الأهلي يفسخ عقد والتر بواليا بالتراضي

توصل مسئولو النادي الأهلي، إلى اتفاق مع الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق لفسخ عقده بالتراضي مقابل حصول اللاعب على مبلغ 270 ألف دولار.

ونجحت إدارة النادي الأهلي، في الاتفاق مع والتر بواليا على فسخ العقد بعدما كان متبقي له 900 ألف دولار من قيمة عقده الذي يمتد إلى يناير 2025.

ومن المنتظر أن يحصل والتر بواليا على 270 ألف دولار على دفعتين بعدما رفض لسويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي عودة والتر بواليا لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

وكان النادي الأهلي، تعاقد مع الكونغولي والتر بواليا من الجونة في يناير 2021 بعقد لمدة 4 مواسم مقابل مليون ونصف المليون دولار.

وكان والتر بواليا انضم لنادي القادسية السعودي على سبيل الإعارة الموسم الماضي وانتهت فترة إعارته وعاد للنادي الأهلي.