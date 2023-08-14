تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، موعد انطلاق الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، يوم 24 أغسطس الجاري "نورث سكوير مول" بمدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن فعاليات حفل StarScrapers Awards نسخة الدراما، وهو حدث سنوي ضخم يتم اقامته للمرة الأولى بمدينة العلمين الجديدة ويحتضن مهرجان القاهرة للدراما، تحت رعاية مهرجان العلمين الجديدة الذي تقوم بتنظيمه شركة كاونسل ماسترز، بهدف الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين من هؤلاء الذين تركوا بصمة واضحة في مختلف المجالات وساهموا في رفع راية الوطن وقاموا بتمثيل مصر في المحافل الدولية، وعبروا عن قوة مصر الناعمة ودورها الفعال في تشكيل الوعي ونشر الثقافة المصرية في جميع أنحاء الوطن العربي.

يستضيف StarScrapers Awards في افتتاح أولى دوراته النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما"؛ فى دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتكريم أبرز الشخصيات والفنانين الذين أثروا في تاريخ الدراما المصرية، ومنح جوائز لأفضل الأعمال الدرامية وصناعها خلال عام 2023.

يأتي تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، في إطار سعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية-الشريك الاستراتيجي للمهرجان- بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية؛ وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول) وذلك لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأحد، في "نورث سكوير مول" بمدينة العلمين الجديدة، بالشراكة مع شركة كونسل ماسترز، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، والذي يقام ضمن فعاليات حفل StarScrapers Awards، بحضور الدكتور يحيي الفخراني، رئيس المهرجان، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين، عضو لجنة التحكيم، الأستاذ جمال صلاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة POD، والأستاذ جورج متري/ الرئيس التنفيذي لشركة كونسل ماسترز

قال الدكتور يحيي الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، إن الدورة الحالية للمهرجان ستشهد الاحتفال بمرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري وهو "هارب من الأيام"، مما يدلل على أن مصر من أوائل الدول في المنطقة التي لها تاريخ طويل في إنتاج الأعمال الدرامية، وهو ما أكسبها قوة ناعمة في التأثير على الوطن العربي، وتضم مسيرة الإنتاج الدرامي المصري العديد من الأعمال الفنية المحفورة في وجدان كل أبناء الوطن العربي، ومنارة للفنانين من كل أنحاء الدول العربية.

من جانبه قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، يأتي استكمالًا للنجاح المحقق للنسخة الأولى التي شهدت مشاركة ضخمة من كل صناع الدراما المصرية، حيث أصبح المهرجان الحدث السنوي الرئيسي لاحتفال صناع الدراما بأفضل الأعمال الفنية لموسم عام 2023، والتي يتم اختيارها من قبل لجنة تحكيم تضم قامات من الفنانين والمخرجين والنقاد.

أشاد "زكي"، بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في دعم تنمية صناعة الدراما المصرية، بداية من إنتاج العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة لتشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وترسيخ القيم الاجتماعية، وإتاحة الفرص للمواهب للمشاركة بالأعمال الفنية لظهور أبطال جدد، وتعزيز استمرار ريادة مصر للدراما في الوطن العربي، وتستكمل دورها في تنظيم مهرجان القاهرة للدراما العام الحالي بالعلمين الجديدة مما يسهم في تنمية صناعة السياحة كذلك.

أكد الأستاذ جمال صلاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة POD أن الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما هي دورة استثنائية، خاصة أنها تأتي ضمن فعاليات افتتاح أولى دورات StarScrapers Awards، للاحتفال بمرور 60 عاما على انتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، موجها الشركة الى الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الدعم الكبير للمهرجان وتوفير كافة الإمكانيات التي تساعد على خروج المهرجان بالشكل اللائق بالدراما المصرية، مشيرا الى ان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كيان وطني كبير بيهتم بإظهار قوة مصر الناعمة في شتى مجالات الثقافة والفنون وخاصة الدراما المصرية، من خلال تقديم أعمال فنية درامية راقية تتسم بالموضوعية وتناقش حلولا للمشكلات والقضايا الاجتماعية، بالاعتماد على الإنتاج المتعدد الذي ساهم في إعادة الدراما المصرية لصدارة المشهد.

وأضاف صلاح، في كلمته أن الشركة المتحدة نجحت في تقديم رؤية درامية متنوعة، ومحتوى هادف وجذاب، مما أحدث حالة توازن إعلامية في مصر والوطن العربي، وأنه بجانب انتاج الاعمال الدرامية الكبيرة، أطلقت المتحدة منصة "واتش ات" لتجمع الاعمال المصرية تحت منصة واحدة.. وانتجت من خلالها اعمال واتش ات الاصلية لتصبح المنصة علامة في صناعة المحتوى الدرامي المصري والعربي، بالإضافة الى حرص الشركة المتحدة على دعم واحتضان المواهب، واكتشاف النماذج الناجحة وتقدم نماذج فنية جديدة للجمهور، تأكيدا على أن مصر مليئة بالمواهب التي تعكس حالة الابداع الدرامي عن تاريخ مصر الدرامي والفني على مستوى الدول العربية.

فيما كشفت الفنانة إلهام شاهين، عضو لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة للدراما، عن زيادة عدد جوائز المهرجان هذا العام بإضافة جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة لأفضل مونتاج، ليصبح إجمالي الجوائز 16 جائزة لكل المشاركين في العمل الدرامي، كما سيتم إتاحة الفرصة للجمهور للتصويت على 8 جوائز على أفضل ممثل وممثلة دور أول، ودور ثاني، وأفضل وجه جديد/ صاعد، وأفضل مسلسل، وأفضل مخرج ومخرجة، وذلك للأعمال الدرامية عن موسم 2023، وسيتم تكريم شخصيات ساهمت في تعزيز صناعة الدراما على مدار 60 عامًا.

في نفس السياق أكد الأستاذ جورج متري/ الرئيس التنفيذي لشركة كونسل ماسترز، على أهمية تنظيم حدث StarScrapers Awards الذي يستضيف مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة، للاحتفاء بالدراما المصرية وتكريم نجومها الذين أثروا الفن المصري بأعمال تاريخية لها قيمتها الفنية عبر سنوات طويلة، موضحا أن احتضان الحدث لمهرجان الدراما يأتي بالتزامن مع اقامة مهرجان العلمين الجديدة، وانه سيتم كل عام اختيار فرع مختلف من فروع الفن المختلفة كالسينما والموسيقى، للاحتفاء به وتكريم المبدعين من خلال StarScrapers Awards الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة.

أضاف متري أن المهرجان يسهم في الترويج للمدينة، التي شهدت تنمية ضخمة على مدار السنوات القليلة الماضية وتطوير مشروعات سياحية وسكنية وتجارية عالمية، مشيرا في هذا الصدد إلى "نورث سكوير مول" والذي استقبل آلاف الرواد خلال موسم الصيف هذا العام من المصريين والأجانب والعرب نتيجة ما يقدمه من مستوى ترفيهي عالمي.

جدير بالذكر أن لجنة التحكيم لمهرجان القاهرة للدراما، تضم 5 أعضاء وهم المخرج جمال عبد الحميد، الفنانة إلهام شاهين، والمؤلف عبد الرحيم كمال، والفنان كريم عبد العزيز، والناقد الفني طارق الشناوي، وسيتم توزيع جوائز على أفضل مسلسل، وأفضل مسلسل كوميدي، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل وممثلة، وأفضل ممثل وممثلة دور ثان، وأفضل ممثل وممثلة صاعدة، وأفضل مؤلف، وأفضل تصوير، وأفضل ديكور، وأفضل موسيقي تصويرية، وأفضل تتر، وأفضل مونتاج.

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