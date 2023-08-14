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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غداً.. ختام بطولة أفريقيا لكرة السرعة فى بورسعيد

بطولة أفريقيا لكرة
بطولة أفريقيا لكرة السرعة
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تختتم غدا الثلاثاء  البطولة الأفريقية السادسة للمنتخبات لكرة السرعة والتى المقامة حاليا  بمحافظة بورسعيد تحت رعاية المستشار عمرو حسين، رئيس الاتحادين العربي والإفريقي لكرة السرعة، والنائب أحمد الخطيب، رئيس الاتحادين الدولى لكرة السرعة الدائرية والمصري للسرعة.

وقد شهد الافتتاح حضور كلاً من اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعبدالفتاح حافظ، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، بالإضافة إلى رؤساء الوفود المشاركة بالبطولة والتى أشادت بالعروض الرائعة التى قدمتها فريق عجميات التابع لمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد،
وقد شارك في البطولة 11 دولة وما يقرب من 150 لاعب ولاعبة يتنافسون من أجل الفوز باللقب الأفريقي، الذي تحمله مصر منذ 5 بطولات سابقة.

وفى سياق البطوله ظهر المنتخب الليبى بصورة طيبه بعد ان اقترب من الحصول على المركز الثانى فى البطولة ده المنتخب الليبي الي الان في المرتبة الثانية برصيد 7 ميداليات فضية كما فازو بالمركز الثاني في السولو والتتابع رجال وتتابع الثنائي واسرع لاعب.
يذكر ان الاتحاد الليبى يحظى بدعم كبير من جانب رئيس الاتحاد ميلود بن عمر ونائب رئيس الاتحاد الافريقي والليبي رضوان ابو ليفة.

الأداء الرياضي النائب الخطيب النائب الخطيب شكره للمستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد العربي عمرو حسين رئيس الاتحاد العربي والإفريقي لكرة السرعة الاتحادين العربى والأفريقي لكرة السرعة