بالفيديو.. تموين بورسعيد: كارت الخدمة الموحد هدفه التحكم في الدعم المقدم للمواطنين

قال محمد عوض ، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، إنه يتم تطبيق كارت الخدمة الموحدة للخدمات الحكومية في محافظة بورسعيد منذ الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن المنظومة تستهدف ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة لعموم وجمهور المواطنين، بهدف التيسير على المواطن والتحكم في الدعم المقدم للمواطنين، ووقف الدعم عن غير المستحقين .

وأضاف "عوض" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأخبار" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن محافظة بورسعيد هي أولى المحافظات التي يتم فيها تطبيق منظومة الخدمات الحكومية الموحد، كما تم في بطاقة التموين الذكية وبطاقة التأمين الصحي الشامل، نظرًأ لتطور المحافظة والتي تعتبر الأولى في تطبيق منظومة التحول الرقمي .

وتابع، أن الكروت الموحدة تضم الخدمات التموينية من صرف السلع التموينية والخبز المدعم بـ 5 قروش وفارق نطاق الخبز والتأمين الصحي الشامل والمدفوعات الإلكترونية، موضحًا أنه يتم توزيع كارت الخدمة الموحد من خلال ٢٥ مركز بريد موحد ، و٥ مراكز تموينية مطورة ، بعد إرسال رسالة نصية على الرقم المسجل على قاعدة البيانات.