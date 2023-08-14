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الإثنين 14 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

حفل توقيع رواية "استغماية" للكاتبة كاميليا حسين بمكتبة البلد.. الليلة

رواية استغماية لكاميليا
رواية استغماية لكاميليا حسين
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تستضيف مكتبة البلد بالقاهرة، حفل توقيع ومناقشة رواية "استغماية" الصادرة مؤخرًا عن الدار المصرية اللبنانية، وفازت بجائزة أصوات وخطوط لرواية الجريمة الأدبية برعاية شركة ستوريتل للكاتبة كاميليا حسين، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، بمقر المكتبة في 31 ش محمد محمود من ميدان التحرير أمام الجامعة الأمريكية.

يدير اللقاء الروائي أشرف العشماوي، على أن يناقشه كل من الكاتب عزت القمحاوي والكاتبة منصورة عزالدين.

وعن الرواية قال الكاتب محمود الورداني، إن رواية "استغماية" الصادرة أخيرًاعن الدارالمصرية اللبنانية،اختارت الكاتبةكاميليا حسينألا تطلقأسماء علىشخوصها جميعًا،وهي ليستمصادفة، فلاأسماء مطلقًاللكبار والصغار،ومن يبدونأساسيين، وكذلكمن يبدونعابرين.

 

 

رواية استغمايه الكاتبة كاميليا حسين مكتبة البلد بالقاهرة الروائى اشرف عشماوي اخبار الثقافة