تنسيق الجامعات 2023.. وزير التعليم العالي: تخلف 2703 طالب عن التقديم للمرحلة الأولي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توزيع 109 آلاف و537 طالبًا وطالبة في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 على الكليات المختلفة والمعاهد العليا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، في العاصمة الإدارية الجديدة لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، بحضور قيادات الوزارة ومسئولي التنسيق.

وأشار وزير التعليم العالي إلى تقدم 109 آلاف و537 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة بتسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023 ، من بينهم 36 ألف و429 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية، و73 ألفًا و108 طلاب وطالبات بالشعبة الأدبية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى تخلف ألفين و703 طلاب وطالبات عن تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.

وأوضح وزير التعليم العالي أن مكتب التنسيق وزع 109 آلاف و43 طالبا وطالبة بالثانوية العامة على الكليات الجامعية في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، و494 طالبًا وطالبة على المعاهد العليا.

FB_IMG_1692014059070

FB_IMG_1692014053681

FB_IMG_1692014055784