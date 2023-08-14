السوداني: العراق ليس بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية

الإثنين 14/أغسطس/2023 - 02:49 م

أكد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن العراق اليوم ليس بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية.

وقال السوداني - حسبما أفادت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان اليوم الاثنين - خلال استقباله عدد من قادة القوات المسلحة، إن بلاده ليست بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية، وتجرى حوارات متقدمة من أجل تحديد شكل العلاقة والتعاون المستقبلى مع التحالف الدولى.

وجدد السوداني، التأكيد على التزام القوات المسلحة العراقية بمسارها المهني والدستوري والقانوني، ضمن مسيرة التنمية وترسيخ الأمن والسلم الأهلي، وحماية الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب العراقى، لافتا إلى أن استدامة الأمن والاستقرار أهداف سياسية واجتماعية للمواطن والحكومة.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إلى أن البناء والتنمية يحتاجان إلى المحافظة على الاستقرار وبسط القانون، وهي البيئة التي ينتظرها المواطن ومؤسسات الدولة لتنفيذ الخطط والسياسات في مجال التنمية والخدمات، لافتا إلى أن العراق يحتاج في هذه الفترة إلى التدريب وتحديث كل وسائل المواجهة على مختلف المستويات.