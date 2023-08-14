ads
الإثنين 14 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي ينفذ عملية عسكرية للقضاء على الميليشيات الإرهابية وسط البلاد

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 نفذت قوات الجيش الصومالي، اليوم الاثنين، عملية عسكرية؛ للقضاء على فلول ميليشيات الخوارج في مدينة هلجن التابعة لمحافظة هيران وسط البلاد. 
وأكد قائد الفرقة الـ 27 للقوات البرية الصومالية العقيد فارح كوشن - في بيان اليوم- أن العملية العسكرية تهدف إلى تطهير المدينة من العناصر الإرهابية التى تتحصن فيها، داعيا المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية؛ لتسهيل الوصول إلى الإرهابيين، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).
يذكر أن عدة مناطق تابعة لولايتى هيرشبيلى وجلمدج تشهد عمليات عسكرية مكثفة لتصفية فلول ميليشيات الخوارج من المناطق القليلة المتبقية.

الجيش الصومالى ميليشيات الخوارج هيران