تخصيص 2 مليار وربع مليون جنية لتنفيذ مشروع صرف صحي جنوب الأقصر

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، عن تخصيص مبلغ يتجاوز 2 مليار و250 مليون جنية، لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في عدد 26 قرية بمركزي إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الخدمات لأكثر من 600 ألف نسمة من سكان المركزين.

ومن جانبها، قال المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن نسب إنجاز العمل بمشروعات الصرف الصحي بقري غرب إسنا وصلت إلى 85 %، كما تم الانتهاء من تشغيل الصرف الصحي في قري النجوع بحري والنجوع قبلي وبندر مدينة إسنا بعدد 6 محطات للمدينة ويجري العمل في محطة رفع النمسا والتي تبلغ طاقتها ٣٦٠ لتر في الثانية.

وأوضحت رقية، أن مشروع صرف صحي قري النمسا والقرى المجاورة لها، يشمل إنشاء عدد ٣ محطات بإجمالي شبكات ٣٩ كيلو متر، وخطوط طرد ١٢.٥ كيلو متر، وتبلغ مساحة المحطة الرئيسية بالنمسا ١٠٨٠متر مربع وبلغت نسب تنفيذ الأعمال المدنية بها من ٧٠ إلى ٩٠ % وشبكات الانحدار ٨٥% وخطوط الطرد ٧٥% وتم توريد المهمات الكهروميكانيكية بنسبة ٨٠% وجاري استكمال توريد المهمات.

وأشارت رقية، إلى أن محطة رفع صرف صحي قرية النمسا النمسا، تعد من أكبر المحطات بإسنا حيث تخدم حوالي ١٨ ألف نسمة من سكان قرى النمسا والمساوية والقرى المجاورة، وتبلغ تكلفتها 350 مليون جنية.

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