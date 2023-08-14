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الإثنين 14 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي سفير غانا لدى القاهرة

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التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسفير دولة غانا لدى القاهرة "عبيد بوامه أكوا" وعدد من أعضاء السفارة.

تم خلال اللقاء بحث سبل زيادة وتوطيد التعاون في مجالات الزراعة والاستثمار والمجالات الرياضية والتعاون أيضا في المجال الثقافي والتعليمي.

وأعرب سفير غانا، عن مدى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وغانا، منذ عهد الزعيمين جمال عبدالناصر وكوامي نكروما وحتى الآن.

وأبدى السفير حرصه على دعم سبل التعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خصوصًا في ظل دور الشباب المؤثر في الحياة السياسية في غانا.

فيما أكد وفد التنسيقية أن العلاقات بين مصر وغانا ذات طبيعة خاصة واستثنائية، حيث خاضت الدولتان معا معارك التحرر الوطني واستقلال القرار، وأضاف الوفد أنه انطلاقا من جذور الماضي تسعى التنسيقية لبناء حاضر ومستقبل مشرق بين الدولتين وتشييد جسور العلاقات والتعاون بين الشباب من الجانبين.

وأشار الوفد إلى ما تحقق في مجال تمكين الشباب والمرأة في مصر، وعن التطلع لمزيد من العمل المشترك بين مصر وغانا في المجالات المختلفة، مؤكدين مدى إهتمام مصر بتدعيم العلاقات مع كافة الأشقاء في أفريقيا.

وفي نهاية اللقاء قدم الوفد ميدالية التنسيقية، للسفير الغاني، تقديراً لعمق العلاقات بين البلدين.

حضر اللقاء من جانب التنسيقية، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وكلا من بسمة العقدة، محمد هندي، وشيرين ممدوح أعضاء التنسيقية.
 

وفد التنسيقية وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سفير غانا لدى القاهرة